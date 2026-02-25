オリックスの球団アンバサダーで本紙評論家・T―岡田氏（38）が25日までに更新された元ヤクルト監督・古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」にゲスト出演。入団当時に驚がくしたという元チームメート投手の名前を実名告白した。一緒にゲスト出演した中田翔氏と古田氏とともにスタジオトーク。古田氏が「（山下）舜平大の球は凄いんでしょ？近くで見てみたいと思うんだよ」と、岡田氏の元チームメートである山下舜平