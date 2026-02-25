NHKは25日、女優仲間由紀恵（46）が26年度前期連続テレビ小説「風、薫る」に出演すると発表した。同シリーズ4度目の出演となる。同作の主人公は一ノ瀬りんと大家直美の2人の女性。明治時代の激動の社会を舞台に、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込む様子を描いた作品。見上愛（26）がりんを、上坂樹里（20）が直美を、ダブル主演で演じる。仲間は、りんが受け持つことになる侯爵夫人の患者を演じる。とある事情により