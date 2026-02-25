木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのオク・テギョンが、4月に結婚することがわかった。2月25日、ある韓国メディアによると、オク・テギョンは4月24日にソウル市内で、10年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる予定だ。【写真】オク・テギョン、恋人と“アツアツ”深夜デート式は家族や親戚、親しい知人のみを招いた非公開で行われる。オク・テギョンは2020年に交際の事実を認めて以降、約6年間にわたり