性産業の合法化を主張して物議を醸したSHINHWA（神話）のキム・ドンワン。SNSアカウントを非公開にして反省したかと思いきや、特に意に介していない様子だ。【画像】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護の過去キム・ドンワンは2月24日、自身のSNSに「昨日今日と先輩方から連絡が多く来たので書きます」と投稿。「過度に心配しないでください。私は言いたいことを言っただけだし、記者の方々は自分の仕事をしているだけです」と綴った。