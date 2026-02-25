元ADOR代表のミン・ヒジン氏が、対立を続けてきたHYBEに対し、すべての訴訟を終結させることを提案した。2月25日午後、ソウル市内でミン・ヒジン氏による記者会見が行われた。ミン・ヒジン、日本からの投資・NewJeans仲介説浮上今回の会見は、一審の判決結果を受けた今後の計画を自ら説明するために開かれたものだ。これに先立つ2月12日、ソウル中央地裁はHYBEがミン・ヒジン氏を相手取った「株主間契約解除確認訴訟」と、ミン・ヒ