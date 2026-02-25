Ninja」のラインアップを拡充する新モデルカワサキモータースジャパンは、新型モデル「Ninja 500」を2026年2月28日に発売します。この新型モデルは「LIGHT, FUN, EASY」というコンセプトの下で開発され、力強さと優れた操作性、そして洗練されたデザインを兼ね備えた新世代の「Ninja」として登場します。【画像】超かっこいい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）同社は、「Ninja 250」や「Ninja