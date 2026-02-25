日本道路交通情報センターによります、きょう（25日）午後2時半ごろ、岡山市の新保の国道2号で、車2台による事故がありました。この事故で、国道2号は現場付近で車線規制が行われ、青江付近の下りが2.7キロの渋滞となっています。 【地図をみる】事故が起きた付近 【事故が起きた付近の地図】 ▶この記事を最初から読む