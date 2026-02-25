右中間、左中間ともに116メートル→110メートルに縮小株式会社ナゴヤドームは24日、バンテリンドームで進められていたホームランウイングなどの改修工事が完了したと発表した。外野フェンスの高さ変更や座席増設など大規模なリニューアルとなり、ファンからは「めっちゃ変わるな」といった声があがり、注目を集めている。外野フェンスの高さは従来の4.8メートルから3.6メートルへ変更。内訳はソフトラバーフェンス2.6メートル