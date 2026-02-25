株式会社帝国データバンクは、2026年度の賃金動向に関する企業の意識について調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査2026年1月調査とともに行った結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 2026年度、企業の63.5％が賃金改善を見込む、ベースアップは5年連続で過去最高を更新 賃金改善の理由トップは「労働力の定着・確保」「最低賃金の改定」が大きく増