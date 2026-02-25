大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーン現地２月24日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第34節で、ブリストル・シティとホームで対戦した。日本人コンビが揃って先発したブラックバーンは、開始６分に先制。右サイドを突破した森下のグラウンダーのクロスに大橋がダイレクトで合わせてネットを揺らす。大橋は前節のゴールに続いて２戦連発となった。それでもブラックバーンは17分に同点弾を決められると、31分