千葉ロッテマリーンズは、本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムにおいて、リニューアルオープンを含む計9店舗の飲食売店を新たにオープンすることを発表した。【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン本取り組みは、スタジアムにおける観戦体験価値の向上を目的としたもの。球団オリジナルドッグを提供する「HUNGRY MARINE（ハングリーマリン）」や、“マリーンズゆかりの地