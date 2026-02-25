アメリカのトランプ大統領はこの1年の内政や外交の方針を示す「一般教書演説」に臨みました。ワシントンから報告です。【映像】大勢の人が押し寄せるミネソタ州の様子箕輪記者「看板政策である関税に違法判決が出た直後の演説となりましたが、トランプ大統領はこの1年で『歴史の大転換を実現した』と豪語しました」トランプ大統領「我が国家は戻ってきた。かつてないほど大きく、より良く、より豊かに、そしてより強く。我々は前