天皇皇后両陛下と愛子さまが、東日本大震災から15年の節目の年にあたり、3月と4月に東北3県を訪問されると宮内庁が発表しました。愛子さまが、東日本大震災の被災3県を訪問されるのは初めてです。宮内庁によりますと、両陛下と長女・愛子さまは、▼3月25日〜26日に岩手県と宮城県、▼4月6日〜7日に福島県を訪問されます。それぞれ1泊2日の日程で、震災の記憶を伝える施設や公園などに足を運び、供花されるほか被災者との懇談も予定