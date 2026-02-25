記者会見で朝鮮半島有事を想定した合同演習の実施を発表する米韓両軍の関係者＝25日、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は25日、米韓両軍が3月9〜19日の日程で、朝鮮半島有事を想定した定例の大規模合同演習「フリーダムシールド（自由の盾）」を実施すると発表した。核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮への対応力向上を図る。北朝鮮が演習に反発する可能性がある。昨年6月就任の韓国の李在明大統領は南北関