25日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜パートナーの梅山茜（34）が大阪マラソン完走を報告した。パーソナリティーのヤマヒロこと山本浩之（63）も沿道から声援を送った。タイムは4時間45分2秒。昨年の記録を6分短縮したが、ヤマヒロが「クリアしたら、ご褒美は焼き肉」として設定した4時間30分切りはならなかった。「暑くて、ずっとつらかった。塩タブレットとチクワで塩分補給してました」（梅山）当日は