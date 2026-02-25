ミラノ・コルテイナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。会場には１３７人、オンラインでは４７人と多くの報道陣が参加。媒体もバラエティー豊かで、２人は様々な質問を受けた。中国メディアからは「中国ファンからの応援をどのように受け止めていますか？」と問われ、「たくさんの方々に応援して頂いて、本当にありがたいと