女優・松本若菜が２５日、４２歳の誕生日を迎えプライベートショットを複数公開した。松本は同日のインスタグラムに「本日、誕生日を迎えましたもう１年経ったかーと驚いております」と書き出してプライベートショットを披露。「いろんな作品や多くの方に支えられて歩むことができていることを改めて感じています。感謝、感謝の日々です」と感謝し、「みなさん、いつも応援ありがとうございます。松本、これからも頑張ります