テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、ダイバージェンスに注意 0.7148ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7143エンベロープ1%上限（10日間） 0.7108現値 0.707210日移動平均 0.7064一目均衡表・転換線 0.704721日移動平均 0.7001エンベロープ1%下限（10日間） 0.6945ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6938一目均衡表・基準線 0.6703