千葉ロッテマリーンズは、4月5日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる福岡ソフトバンクホークス戦（午後1：00試合開始）において、「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本アイテムは、光沢のある素材感が特徴のスポー