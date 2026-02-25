千葉ロッテマリーンズは、3月15日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズとのオープン戦（午後1：00試合開始）終了後のグラウンドにて、選手トークショーを開催することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』3月13日から15日までの期間は、「2026プレシーズンイベント」と題し、選手との写真撮影会やハイタッチ会などを実施予定で、本トークショーはその一環とし