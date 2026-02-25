４児ママで女優・平愛梨が２５日、ＳＮＳを更新。子供たちに野菜を食べさせる方法を明かした。「子供ごはん♡お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れると決めた」とし、ミートスパゲッティ、ハンバーグ、チャーハン、オムライス、カレーライスに入っている野菜だけは「パクパク食べる」ことを明かした。「残されるのが嫌でお皿に少しづつ盛って食卓に並べるけど、私も座って一緒に食べようとす