練習を公開した、フィギュアスケート女子の島田麻央＝木下アカデミー京都アイスアリーナフィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権3連覇中の17歳、島田麻央（木下グループ）が25日、京都府宇治市の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開し「4連覇というより笑顔で終われたら」と、来月にエストニアの首都タリンで開催される大会に向けて自然体を強調した。年齢制限で出られなかったミラノ・コルティナ冬季五輪の女子