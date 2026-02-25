およそ42万人が志願する国公立大学の2次試験が、きょうから東京大学など各地の大学で始まりました。【映像】意気込みを語る受験生ら受験生の女の子「周りの方にすごくたくさん支えていただいたので、結果っていう形でお返しできるように」「また春にはここの本郷、駒場（キャンパス）も踏めるように頑張りたいと思います」受験生の男の子「とりあえず自分のベストを出せたらいいな、後悔しないように頑張りたいです」国公立大