2月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、敵地バークレイズ・センターでブルックリン・ネッツを123－114で下して2連勝。ジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）が、フランチャイズ史上4人目となるレギュラーシーズン通算200勝（185敗）を飾った。 新人王候補クーパー・フラッグを左足負傷で欠く中、マブスはマービン・バグリー