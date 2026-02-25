東アジアスーパーリーグ（EASL）は、3月18日から22日にかけて開催する6チームによるプレーオフ「EASLファイナルズ・マカオ2026」の観戦チケットを、オフィシャルパートナーのTicketlinkを通じて2月26日（木）12時（日本時間）から販売開始すると発表した。 大会は3月18日の準々決勝、20日の準決勝、22日の3位決定戦および決勝戦のスケジュールで実施される。準々決勝