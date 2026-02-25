太陽ホールディングスが後場終盤に急落した。米ブルームバーグ通信が２５日、「化学メーカーの太陽ホールディングス（ＨＤ）が非公開化に向けて最終調整をしていることが２５日、分かった」と報じた。記事によると、単独での生き残りとファンドの傘下入りを比較検討していた同社の特別委員会が、米投資ファンドのＫＫＲ＜KKR＞による買収が妥当と判断したという。株式公開買い付け（ＴＯＢ