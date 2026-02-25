デンカが続伸している。この日、子会社デンカエラストリューションが、リチウムイオンバッテリー（ＬｉＢ）の熱暴走抑制に寄与するＬｉＢ向けセル間断熱材を開発し「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」シリーズとして販売を開始すると発表しており、好材料視されている。 「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」は、デンカが開発した断熱・延焼防止材「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」に、デンカエラストリューションのゴム製品製造