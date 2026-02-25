２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円６２銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５５円９０銭前後で推移しており、正午前後には１５５円３０銭台まで下落する場面があった。ただ、その後ドル買い・円売りが活発化し、午後０時