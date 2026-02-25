北海道コンサドーレ札幌は25日、FWマリオ・セルジオが治療のために24日にブラジルに一時帰国したことを発表した。なお、再来日の時期は未定だという。昨年6月に札幌に加入したマリオ・セルジオは昨季のJ2リーグで15試合4得点を記録。しかし、今年1月31日のトレーニング中に負傷し、2月8日に左膝内側半月板損傷と診断されたことが発表されていた。