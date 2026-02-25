6割以上が「老後資金に不安あり」。物価高、介護…40代からの女性が抱える「お金の悩み」大調査！【マンガを読む】アラフォー女性のお金の悩み、どう解決する？物価の高騰や将来の不透明さが重なる今の時代。どれだけ準備をしても「これで完璧！」と言い切るのは難しく、お金に関する不安や悩みは尽きることがありませんよね。そこで、「毎日が発見ネット」の記事づくりなどに協力いただいている「毎日が発見フレンズ」のみなさん