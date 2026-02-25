リンクをコピーする

ロサンゼルス・レイカーズ vs オーランド・マジック日付：2026年2月25日（水）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 109 - 110 オーランド・マジック NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オーランド・マジックがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイ