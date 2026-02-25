株式会社ワイドトレードは、Summit Creative製品の国内発売1周年を記念したキャッシュバックキャンペーンを3月7日（土）から実施する。 対象製品はTENZINGのジップトップバックパックおよびロールトップバックパック（いずれも全色）。応募者にはVJAギフトカード3,000円分が送られる。 応募には、申込書、購入時のレシートまたは領収書のコピー、バッグ付属の正規品認定証のコピ}