【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “忘れられない一瞬”をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』が、2月28日に創刊。記念すべきvol.01の表紙・巻頭は、乃木坂46の中西アルノがつとめる。 ■中西アルノの撮影の舞台は、重要文化財・萩原家住宅 4月9日から放送開始となるテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表され、話題を呼んだことも記憶に新しい中西アルノ（※