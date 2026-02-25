さくらインターネット [東証Ｐ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結営業損益を従来予想の3.5億円の黒字→5億円の赤字(前期は41.4億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業利益も従来予想の12.7億円→4.2億円(前年同期は28.5億円)に66.9％減額し、減益率が55.4％減→85.3％減に拡大