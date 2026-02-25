東鉄工業 [東証Ｐ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の165億円→194億円(前期は160億円)に17.6％上方修正し、増益率が2.9％増→21.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の98.5億円→127億円(前年同期は116億円)に29.4％増額し、一転