スローガン [東証Ｇ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の2億0500万円→2億4700万円(前期は1億1900万円)に20.5％上方修正し、増益率が72.3％増→2.1倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億2400万円の赤字→8200万円の赤字(前年同期は4100万円の赤字)に上方修正し、赤