25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数836、値下がり銘柄数602と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、ケミプロ化成、岡本硝子、日本精密、タカノなど6銘柄がストップ高。東京衡機は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション、キャンディル、ＴＡＮＡＫＥＮ、佐藤渡辺、松井建設など139銘柄は昨年来高値を更新。光陽社、三ッ星、津田駒工業、日本電子材料、