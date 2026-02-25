リンクをコピーする

25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ26577786.2 57780 ２. 日経Ｄインバ 3098972.14196 ３. 野村日経平均 2173116.3 60900 ４. 楽天Ｗブル 1723053.8 68740