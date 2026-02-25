25日の日経平均株価は前日比1262.03円（2.20％）高の5万8583.12円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は875、値下がりは657、変わらずは60。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を533.47円押し上げ。次いで東エレク が185.51円、ファストリ が67.39円、フジクラ が54.65円、ファナック が32.26円と続いた。 マイナス寄与度は47.33円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン