25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数346、値下がり銘柄数215と、値上がりが優勢だった。 個別ではＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、海帆、Ｂｉｒｄｍａｎがストップ高。マイクロ波化学は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス、日本ファルコム、シンバイオ製薬、オンコリスバイオファーマ、日本ナレッジなど10銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・