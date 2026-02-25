25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比44.9％増の4941億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同76.8％増の3891億円だった。 個別ではグローバルＸクリーンテック－日本株式 、ｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、ＮＺＡＭ上場投信日経２２５ 、ＭＡＸＩＳ日経半導体