お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が24日、自身のSNSを更新。前日に誕生日を迎えた山本は、「こんな58歳の誕生日でした」とつづり、豪華芸人仲間や妻でタレントの西野未姫（26）、長女・にこりちゃん（1）に祝福される写真を公開した。【写真・動画】「めちゃくちゃ幸せそう」妻・西野未姫＆1歳長女＆芸人仲間に誕生日を祝福される山本圭壱投稿では、「Happy Birthday」のガーランドや「58」の数字バルーンを背景に、