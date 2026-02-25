24時間、不安や悩みの相談を受け付ける「いのちの電話」では毎年3月に自殺傾向が最も高くなることから、熊本市で自殺予防についての講演会を開きました。「熊本いのちの電話」などが主催し行われた講演会では、自殺予防の研究に取り組む東京都立大学の勝又陽太郎准教授が「自死を悼むことと防ぐこと」と題して話しました。 ことしは、自殺対策基本法が制定されて20年を迎えます。勝又准教授が全国のデータを分析したとこ