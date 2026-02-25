けさ早く、岐阜県高山市の国道で土砂崩れが発生し車が土砂に乗り上げ、運転していた男性が病院に搬送されました。【映像】土砂崩れが起こった現場の様子消防によりますと、午前5時半ごろ、高山市丹生川町塩屋の国道158号で「土砂崩れが起きている」と通行人から通報がありました。消防がかけつけたところ、土砂崩れの現場で、車が土砂に乗り上げていたということです。運転していた40代の男性は、胸や顔などを打って病院に