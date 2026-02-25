アメリカのトランプ大統領は、連邦最高裁が「相互関税」などに違法判決を出したことについて「とても残念な判決だ」と改めて述べる一方、「ほぼすべての国が関税合意を維持したがっている」と主張しました。アメリカのトランプ大統領は24日、連邦議会で今後1年間の施政方針を示す一般教書演説を行いました。その中で、連邦最高裁が「相互関税」などに違法判決を出したことについて「とても残念な判決だ」と改めて不満を表明。一方