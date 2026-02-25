東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、3月以降、被災三県を訪問されることが決まりました。ご一家揃っての被災地訪問は初めてです。宮内庁は、両陛下と長女の愛子さまが東日本大震災から15年となる3月に岩手と宮城、4月に福島を訪問されると発表しました。陛下は何度も被災地を見舞い、2月の記者会見でも「今思い出しても胸が痛みます」と言及するなど被災者に長く心を寄せられています。ご