ASUSの「ProArt」シリーズから、13.3型というコンパクトな筐体ながら強力なスペックを誇る新作ノートPC「ProArt PX13 HN7306EA」が登場しました。最大の特徴は、AMDの最新モバイルプロセッサRyzen AI MAX+ 395を搭載している点です。13インチクラスのモバイルノートでありながら、デスクトップ級の16コア/32スレッドCPUと、専用グラフィックス（dGPU）に迫る強力な内蔵グラフィックスを備えた製品です。価格はASUS公式オンラインス