内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第8話が24日深夜に放送され、関係者が全員集合する驚きの展開を迎えると、ネット上には「アツすぎる！」「ド修羅場だぁ!!」「地獄の構図」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】千春（内田理央）×司（伊藤健太郎）×えみる（中村ゆりか）×梅