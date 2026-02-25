浦添キャンプ最後の実戦だった２５日の日本ハムとの練習試合が雨で中止となった。試合前は小降りになっていた雨が、開始直前に大降りとなり中止が決定。池山隆寛監督は「雨やからね。自然には勝てない」とつぶやいた。試合開始前には日本ハム・新庄監督と会話をかわし「（試合を）少しでもやりましょうと言われたんですけど、この雨なので。また札幌でお会いしましょうと」と３月２０日からのオープン戦３連戦（エスコン）での