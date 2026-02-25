ネプチューンの堀内健、タレントの朝日奈央らが２５日、都内で「ビックカメラ」の新オリジナルブランド記者発表会に出席した。「ビックアイデア」という新たなブランドを立ち上げ、ドライヤーやヘアアイロン、タオルなど多様なプロダクトを発売する。２人はビックカメラを象徴した赤い衣装で登壇。最近買った家電について朝日が「掃除機と最新ゲーム機器、くるくるドライヤーとかお世話になってます」と感謝すると、堀内も「掃